LOSC - ASSE : la réaction de Thioub à la mi-temps

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

"On a confiance en nous, on sait qu'on doit être bon techniquement et être efficace pour embêter cette équipe lilloise. On sait que défensivement, ils n'aiment pas courir après le ballon, c'est ce qu'on essaye de faire. Il faut qu'on soit plus juste sur la finition pour marquer", a confié Sada Thioub au micro d'Amazon Prime Vidéo.

45e+2 : ⏸ C'est la pause. Les Verts sont dans le coup dans une rencontre fermée et équilibrée 👊



🔴 0-0 🤍 #LOSCASSE pic.twitter.com/prQPUoj6mj — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 11, 2022