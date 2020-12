ASSE - Mercato : Claude Puel serait prêt à montrer la porte à Retsos !

L'information pourrait faire grand bruit chez les supporters de l'ASSE. Blessé depuis plusieurs semaines, Panayiótis Retsos, prêté par le Bayer Leverkusen, ne parvient pas à revenir au sein de l'effectif stéphanois. Problème, Claude Puel a besoin d'une solution dans ce secteur de jeu et la situation commencerait à exaspérer le coach des Verts.

Selon Sport Time, média grec, l'ASSE réfléchirait à mettre fin au prêt de l'international grec. Il s'est pourtant engagé jusqu'au terme de la saison, et les Verts bénéficient d'une option d'achat pour acheter le défenseur (6,5 millions d'euros). Mais, s'ils veulent avoir une marge de manoeuvre pour le mercato d'hiver, les Verts doivent débloquer des liquidités. Affaire à suivre !

