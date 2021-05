Montpellier – ASSE (1-2) : Hamouma, Debuchy, les briscards valident leur maintien... les notes des Verts à la Mosson

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

GREEN (5,5)

Le jeune portier est resté scotché sur sa ligne sur le coup franc de Mollet qui a permis à Delort d'ouvrir le score. Peu inquiété le reste du temps, il est intervenu courageusement dans les pieds de Mavididi sur la dernière action du match (95e).



DEBUCHY (5,5)

Sa première intervention ratée a entraîné le premier corner montpelliérain (3e) et Delort l'a devancé pour ouvrir le score. Il s'est ressaisi en allant inscrire le but de la victoire mais on l'a quand même senti sur le fil du rasoir du début à la fin...

MOUKOUDI (6)

Après deux prestations délicates, le Camerounais a réagi. Il s'est montré solide et rigoureux.



CISSE (6)

Le géant sénégalais a lui aussi répondu présent à la Mosson. Une tête au dessus sur un corner d'Hamouma (10e) mais surtout, il a remporté la quasi totalité de ses duels et il a bien relancé, notamment en allongeant souvent le jeu avec précision.

SILVA (5,5)

Trauco blessé pendant l'échauffement, le Brésilien a pris le couloir gauche. Il a bien maitrisé Laborde, transparent, même si on peut lui reprocher son manque d'apport offensif. Il est resté très prudent.

NORDIN (5), puis MONNET-PAQUET

Dans le 4-4-2 très offensif mis en place par Puel, Nordin a multiplié les ratés en première mi-temps, que ce soit son premier corner au troisième poteau (5e) ou dans ses passes. Il a aussi oublié Hamouma (64e), mais c'est lui qui a été à l'origine du but de Debuchy. Ce qui a sauvé son match... Remplacé par MONNET-PAQUET, qui a bien aidé Debuchy à tenir le couloir droit en fin de match.



GOURNA (6)

Avec Camara, Gourna a dominé le milieu de terrain. Une belle ouverture pour Bouanga sur le but d'Hamouma. Même s'il a concédé le coup franc qui a permis à Delort d'ouvrir le score, il a fait un match plein. Un répondant athlétique impressionnant pour ses 17 ans...

CAMARA (6,5)

Le Martégal enchaîne les matches à un niveau de plus en plus intéressant. Au four et au moulin, il ne s'est pas contenté de presser. Présent pour distribuer le jeu, il a eu peu de déchet. Et il a réalisé un joli numéro pour servir Debuchy sur le but de la victoire.

BOUANGA (6), puis ABI

D'entrée de jeu, Bouanga, en jambes, s'est montré menaçant pour la défense du MHSC. Passeur décisif pour Hamouma, il a initié de nombreuses actions, pas toujours bien conclues. Remuant. Remplacé en fin de match par ABI.

HAMOUMA (6), puis AOUCHICHE

En pointe avec Khazri, Hamouma a surgi pour prolonger dans les filets d'Omlin le centre de Bouanga. Incisif dans ses prises de balle, il a cédé sa place à AOUCHICHE, qui a donné un bon ballon à Bouanga (77e) avant de gâcher un autre contre (88e).

KHAZRI (6), puis YOUSSOUF

Khazri n'a pas ménagé ses efforts. Il a défendu, harcelé. Une vraie locomotive. Un bon service pour Bouanga (45e) avant de se précipiter un peu trop sur une longue ouverture, seul face à Omlin (84e). Remplacé sur la fin par YOUSSOUF.