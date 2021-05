Montpellier – ASSE (1-2) : Puel souffle et donne des nouvelles des blessés Trauco et Hamouma

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Son analyse de la victoire à Montpellier

« Le maintien n'est pas acquis mais c'est bien engagé. C'est un super résultat. Je félicite mes joueurs. Ce match était très important. Un point, on l'aurait pris. Trois points, c'est très très bien. Je pense qu'on a montré de la maturité sur tous les plans. On aurait pu scorer plus en deuxième période mais je suis très fière de la prestation de mes joueurs. On a fait le match qui fallait. Je trouve que mon équipe a grandi ».

Sur la pression mise par le bas de tableau

« On envisage toujours toutes les conséquences et tous les scénarios. Je ne connaissais pas les résultats de 15h. Je ne voulais pas savoir. On grandit aussi sur ces matchs là ».

Un poids en moins sur les épaules avant l'OM et le LOSC

« Avant le match, j'étais concentré sur les conséquences qu'on envisage. S'il avait fallu concéder une défaite et puis s'accrocher, on était programmé pour batailler jusqu'au bout ».

Sur l'absence de Trauco

« Trauco a un ongle incarné. Il ressentait encore son orteil, en plus c'est sur son pied gauche. Je voulais vraiment des joueurs à 100% ».

Sur la sortie d'Hamouma

« Hamouma avait des crampes. Plus de peur que de mal. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, je lui ai dit (rires). C'est très bien, il n'y a pas de problème ».

Retranscription : comptes Twitter de France Bleu Saint-Etienne Loire et EVECT