Montpellier - ASSE (2-0) : Kolodziejczak désigne les fautifs de la défaite

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Tous fautifs. Voici le constat que ressort Timothée Kolodziejczak suite à la défaite de l'AS Saint-Etienne face à Montpellier (2-0). N’ayant pas su concrétiser leur temps fort en première période, les Verts se sont fait punir par Stephy Mavididi (32e) et n’ont pas su réagir en seconde période. Dépassés, ils ont même vu Valère Germain creuser l’écart (62e).

« C'est rageant. Je pense que l'on fait une bonne première mi-temps, on a des opportunités. Encore une fois, on n'est pas assez tueur. On se prend un but un peu bête. On a fait beaucoup d'efforts en première mi-temps. On n'est pas récompensé sur ce premier acte. En seconde mi-temps, on n'a pas été à la hauteur. On est tous dans le même panier. Tout le monde loupe des choses. Derrière, on n'a pas été performant. C'est à l'image de l'équipe, il faut travailler. On est dans une mauvaise passe. On ne va pas jeter la pierre à untel ou untel, nous sommes tous fautifs, c'est un groupe ! Un match capital arrive samedi contre Bordeaux, il nous faut des points. Ce n'est pas le départ qu'on espérait. Il faut rester soudé, uni.

On a eu beaucoup de déchet technique en seconde mi-temps, on a rendu le ballon dans des zones à risque. On ne peut pas se permettre de faire ces erreurs là en Ligue 1. Il faut se remettre au boulot, le coach va faire des vidéos pour régler ces choses-là. La première mi-temps est bonne, on a eu un deuxième visage pas en adéquation avec nos valeurs. On ne doit pas s'inquiéter mais se remettre en question. Personnellement, ça me fait chier d'avoir trois points après cinq journées. On est professionnel, on veut gagner des matchs, pas être en bas du classement. Il y a une bonne pression à se mettre et un match ultra important samedi", a déclaré le latéral gauche de l’ASSE devant les médias. Il va vite falloir réagir pour les Stéphanois s’ils ne veulent pas voir la situation se compliquer encore plus à la veille de gros matchs face aux Girondins de Bordeaux, l'AS Monaco, l'OGC Nice et le derby face à l’OL.

🎙 @TimotheeKolo : "On est dans une mauvaise passe, il ne faut pas le nier. On doit se remettre en question. Ça fait ch... d’avoir trois points en cinq journées. Un match important face à Bordeaux nous attend, il faudra aller chercher cette première victoire." pic.twitter.com/xPv98nAYK1 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 12, 2021