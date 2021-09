Montpellier - ASSE (2-0) : les mots forts de Puel après la défaite

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Inefficace sur son temps fort, l'AS Saint-Etienne s'est incliné ce dimanche sur le terrain de Montpellier (2-0), à l'occasion de la cinquième journée de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Verts, Claude Puel, a qualifié le match de son équipe de "gâchis".

"On a fait une bonne entame de match, on a fait des choses intéressantes au niveau du jeu même si on concède une ou deux situations lors de cette première mi-temps qu'on ne doit pas concéder. Il y avait matière à plier le match en première mi-temps, avec beaucoup de situations. On a été malheureux ou maladroits, vous choisirez. En deuxième mi-temps, je pensais qu'en continuant à jouer, à proposer du jeu, on parviendrait à avoir des situations. On n'a pas su rentrer avec la même détermination en seconde mi-temps. C'est Montpellier qui se procure la première occasion. On a très vite perdu le fil dans cette deuxième mi-temps. On a porté le ballon, on a contesté, on a pris des cartons bêtes, on a perdu des ballons bêtes. Ils marquent leur second but sur une situation comme ça. C'est du gâchis, le mot par rapport à ce match c'est vraiment celui-là. Je regrette notre deuxième mi-temps sur notre manque de caractère", a déclaré Claude Puel devant la presse.

"Je regrette notre manque de caractère sur la seconde période. (...) Il faut apprendre à jouer plus juste, à moins porter le ballon."



