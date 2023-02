Nîmes - ASSE : Batlles a tranché pour les remplaçants de Moueffek, Cafaro et Charbonnier !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

L'AS Saint-Étienne, qui reste sur deux succès d'affilés, espère poursuivre sa bonne dynamique ce lundi (20h45) à Nîmes, en clôture de la 24e journée de Ligue 2. Anthony Briançon, absent lors des trois derniers matchs en raison d'une blessure à la jambe gauche, devrait faire son retour comme titulaire, selon les informations du Progrès. L'ancien Nîmois, qui vient remplacer numériquement Mathieu Cafaro, suspendu, devrait être accompagné en défense centrale de Saïdou Sow et Léo Pétrot. Par ailleurs, c'est Victor Lobry et Ibrahima Wadji qui devraient être titularisés en lieu et place d'Aïmen Moueffek et Gaëtan Charbonnier, blessés.