Nîmes - ASSE : Batlles a tué l'ambiance dans le vestiaire après le match

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

L'AS Saint-Étienne s'est imposé ce lundi à Nîmes (2-1), enchaînant une troisième victoire consécutive en Ligue 2. L'ambiance était donc festive dans le vestiaire des Verts après cette rencontre. Mais l'entraîneur forézien, Laurent Batlles, a tenu à calmer ses joueurs, comme l'a expliqué Niels Nkounkou en zone-mixte.

"Le coach nous a vité calmé"

"Dans le vestiaire, c’était mitigé, il y avait de la joie mais après le coach nous a vite calmé et nous a dit que samedi ça allait être encore plus important. Donc on s'est calmé et on reste concentré. On est sur le bon chemin, on a réussi à faire trois victoires d'affilée mais il faut continuer. Il n'y pas grand chose à dire en plus si ce n’est continuer notre travail."

💚🎶 Retrouver ces scènes de joie…



Et aller en chercher d’autres, dès samedi 👊 pic.twitter.com/NXMBACqZXz — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 20, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur