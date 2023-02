Nîmes - ASSE : Briançon juge son retour et réagit à ses retrouvailles avec les Crocos

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Les supporteurs stéphanois peuvent un respirer ! Hier soir, l’ASSE a obtenu un succès important en décrochant une victoire dans le Gard face au Nîmes Olympique (2-1). Une rencontre importante qui est marquée par le retour d’Anthony Briançon à la compétition lui qui était blessé.

« J’avais une semaine d’entrainement avant ce match depuis la fin de ma blessure, on collabore très bien avec le coach, je suis et il est très transparent avec moi. Il me fallait encore un peu de rythme mais ça a été sur le match petit à petit. J’ai encore une semaine de travail pour préparer Pau, ça va aller et monter crescendo au niveau du rythme. », a-t-il d’abord expliqué à Evect avant de se confier sur ce match plus que particulier pour lui qui a évolué pendant plusieurs années chez les Crocos.

« Je suis un compétiteur, les sentiments pour Nîmes bien évidement que j’en ai parce que j’ai joué 10 ans ici et que c’est un club que j’affectionne énormément. Je connais tous les gens qui y travaillent, j’ai vécu des choses extraordinaires à Nîmes, maintenant je suis joueur de l’ASSE. Je suis venu ici avec l’objectif de gagner ce match et on a tous été solidaires et soudés pour faire le job. J’ai dit aux joueurs au début du match qu’on avait une chance extraordinaire d’être là sur le terrain car on a eu une pensée énorme pour Charbo’ qui a vécu quelque chose de dramatique quand on est sportif de haut-niveau. », a lancé le défenseur central et capitaine des Verts.