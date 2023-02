Nîmes - ASSE : le coach des Crocos pique les Verts avant le match

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

L'ASSE se déplace ce lundi (20h45) sur la pelouse du Nîmes Olympique, en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Un match capital pour les Stéphanois face à un concurrent direct pour le maintien.

"L'ASSE n'était pas programmé pour le maintien"

Présent ce samedi en conférence de presse à deux jours de cette rencontre, l'entraîneur des Crocos, Frédéric Bompard, ne s'est pas prié pour rappeler aux Verts qu'ils n'étaient pas programmés en début de saison pour jouer le maintien. "Il ne faut pas qu'on se fasse une montagne parce que c'est l'équipe de Saint-Étienne. Il ne faut pas oublier que cette équipe a exactement le même objectif que le nôtre qu'est celui de ne pas descendre en National 1 la saison prochaine. il ne faut pas oublier ça. Et que c'est cette équipe qui n'était pas programmé pour ça. Je dirais que nous entre guillemets on l'était un peu plus qu'elle."

Fabien Chorlet

Rédacteur