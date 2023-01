Niort - ASSE : Charbonnier décisif, Larsonneur et Bamba aussi... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

LARSONNEUR (6)

Deuxième match pour le nouveau portier des Verts et nouveau clean sheet. Très peu sollicité contre Laval, l'ancien valenciennois n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire non plus à Niort mais chacune de ses interventions a été marquée par son assurance, jusqu'à ce qu'il évite le pire en allant dévier une frappe en coin de Boutobba (83e). Il est en confiance et cela rejaillit sur l'équipe. Son impact est immédiat.

APPIAH (5,5)

Deuxième match et deuxième victoire pour l'ancien nantais. Entreprenant, c'est lui qui a adressé la première frappe du match, trop écrasée (21e). Il a bien combiné avec ses nouveaux partenaires et s'est montré rigoureux défensivement. Un très bon centre pour Lobry (60e). Son apport est intéressant.

BRIANCON (5,5)

Le capitaine des Verts monte en puissance depuis quelques semaines. Comme face à Laval, il a bien défendu et sorti quelques ballons chauds. On le sent plus serein et mieux physiquement.

SOW (5,5)

Le Guinéen a retrouvé la confiance de Batlles. A Niort, il s'est à nouveau montré solide. Un mauvais renvoi de la tête, plein axe (35e), mais il a fait son match et imposé sa puissance. Il a sans doute gagné sa place.

PETROT (5), puis NKOUNKOU

Malgré l'arrivée de Nkounkou, Pétrot a à nouveau débuté à gauche. Il a fait preuve d'autorité dans les duels. Ses centres ont manqué de précision mais il est de mieux en mieux. Remplacé par NKOUNKOU

CAFARO (5), puis BAMBA

Buteur contre Laval, Cafaro a été reconduit à Niort, au poste de milieu droit. Il s'est montré plutôt inspiré dans ses prises de balle en début de partie avec notamment un bon une-deux avec Bouchouari (7e). Mais il s'est vite éteint et a été remplacé par BAMBA à l'heure de jeu. L'ancien nantais a réalisé une très bonne entrée avec ses accélérations. Sa frappe a profité à Charbonnier sur l'unique but de la rencontre.

MOUEFFEK (5,5)

Devant la défense, Moueffek a enchaîné une nouvelle titularisation et confirmé qu'il était un nouvel atout de poids pour l'équipe. Il va de l'avant, il fixe. Un gros retour devant Boutobba (51e). Il a donné l'impulsion.

BOUCHOUARI (5,5), puis MONCONDUIT

Bouchouari s'est bien entendu avec Moueffek, les automatismes commencent à prendre forme. Une frappe sur le poteau après une incursion plein axe (7e). Actif, il a initié des mouvements intéressants et buté sur Michel (71e) avant de céder sa place à MONCONDUIT.

LOBRY (5)

Milieu gauche dans le 4-4-2 mis en place par Batlles, Lobry n'était pas dans son meilleur rôle, du fait de son manque d'explosivité. Plus en vue après la pause lorsqu'il a basculé à droite, mais il a raté une belle occasion en tirant sur Michel, du droit (60e).

KRASSO (5,5), puis WADJI

Remplaçant lors des deux derniers matches, Krasso a débuté à René Gaillard aux côtés de Charbonnier. Une frappe en pivot de peu à côté (28e), une autre sur Michel (68e). C'est lui qui a initié l'action du but de Charbonnier. Remplacé juste avant le coup de sifflet final par WADJI.

CHARBONNIER (6)

Buteur contre Caen, muet face à Laval contre qui il avait raté une grosse occasion de doubler la mise, Charbonnier a été assez éteint, malgré ses décrochages sur les côtés. Son entente avec Krasso reste très perfectible mais c'est lui qui a inscrit l'unique but de la rencontre en profitant du tir de Bamba repoussé par les montants, opportuniste. Pas à son meilleur niveau, mais déjà décisif !