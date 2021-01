OGC Nice - ASSE (0-1) : supporters, groupe décimé, Neyou... Claude Puel savoure le succès des Verts

En conférence de presse, ces dernières semaines, Claude Puel faisait grise mine. Cet après-midi, à Nice, ses Verts ont eu un sursaut d'orgueil pour ramener les trois points dans le Forez grâce à une réalisation d'Abi (1-0). Forcément, devant les micros, le Castrais a apprécié la performance de ses ouailles : "Ça tourne dans le bon sens, on est enfin récompensés. On a été tendu en début de match mais c’est bien, les joueurs se sont donnés les moyens, ont été compacts, présents dans la récupération du ballon. Je regrette de ne pas plus capitaliser, quand on domine comme ça un match on doit marquer plus."

Après avoir été giflé dans le derby, les supporters avaient eu une discussion musclée avec le groupe. Un discours salvateur à la vue du résultat du jour. Claude Puel dédie d'ailleurs la victoire au peuple vert : "C'était un match important après le derby, il fallait revenir à des bases avec de la qualité de jeu, de la récupération collective, tout ce qu’on a pu voir avant le derby en fait. C’est important de gagner à l’extérieur, d’être fier du match qu’on a fait, on est heureux pour nos supporters avec qui on a pu discuter hier et avant-hier. Il faut être en capacité d’enchainer, ça sera à nous de rester dans cette même dynamique avec ce caractère et cette mentalité."

Avant d'abonder : "Je ne vais pas commenter ce qui s'est passé avec nos supporters, ils ont manifesté leur déception et dans la situation c’était légitime. Je veux remettre les choses en perspective : les deux derniers matchs on les joue avec un groupe décimé. On a répondu avec du caractère face à Strasbourg et on n’a pas su le faire contre Lyon. Le score était lourd et ça a fait mal à tout le monde... Cette victoire est pour les supporters : ils ont été constructifs avec nous, c'était un échange très intéressant. C’est une récompense pour nous aussi."

De retour à un bon niveau, Neyou a été un rouage important dans le succès des Verts. Claude Puel a pris la défense de son milieu : "Neyou revenait à un bon niveau, il a été handicapé lors du Derby. Sow fait un très bon match et progresse énormément, il y a beaucoup de satisfaction mais il faut rester concentrer pour le prochain match. C’est le mot d’ordre pour des joueurs qui n’ont pas l’habitude d’enchainer les matchs. Il ne faut pas monter trop haut, apprendre à être mesuré et à se remettre en question."

La semaine prochaine, l'ASSE recevra Nantes, mercredi, et le FC Metz, dimanche. Le coach des Verts veut que son groupe se tourne directement vers ses rencontres capitales : "On doit batailler, on a pris 3 points mais on a des matchs déterminants à venir, il ne faut pas se relâcher, il faut se remettre très vite dans la concentration pour pouvoir se sortir de là. On n'oublie pas qu'on joue le maintien. Il y a un match mercredi face à Nantes très important, il faut se pencher sur qui on va récupérer."