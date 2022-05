OGC Nice - ASSE : les Verts se prennent une remontada des Aiglons, les Tops et les Flops du match

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Les Tops

Denis Bouanga (ASSE) : Auteur de l’ouverture du score de la poitrine (11e), Denis Bouanga a inscrit son 9e but cette saison en Ligue 1, confirmant son excellente forme du moment.

Andy Delort (OGC Nice) : Auteur d’un doublé en l’espace de deux minutes (60e, 62e), Andy Delort a été le grand artisan de la remontada des Niçois.

Les Flops

Paul Bernardoni (ASSE) : Pas exempt de toute reproche sur le premier but niçois inscrit par Melvin Bard (53e), Paul Bernardoni s’est ensuite complètement troué sur le but sur coup franc d’Andy Delort (60e) et était beaucoup trop avancé sur la réalisation de Hicham Boudaoui (80e).

Eliaquim Mangala (ASSE) : Comme souvent depuis son arrivée à l'ASSE, Eliaquim Mangala, battu dans la plupart des duels qu'il a eu à disputer, a été complètement dépassé.

Pour résumer Alors qu'il menait 2-0 à la pause, l'AS Saint-Etienne s'est complètement écroulé en seconde période et s'est incliné sur la pelouse de l'OGC Nice (4-2), en match en retard de la 36e journée de Ligue 1. Voici nos Tops et nos Flops de la rencontre.

Fabien Chorlet

Rédacteur