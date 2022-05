OGC Nice : Galtier pique une grosse crise, panique générale avant l’ASSE !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Christophe Galtier a salué comme il se doit le sacre du FC Nantes en Coupe de France samedi (1-0) mais sa politesse ne l’empêche pas de bouillir en coulisses. « Agacé et frustré, il a fait comprendre qu'il ne serait plus l'entraîneur de Nice la saison prochaine aux mêmes conditions que celles qui lui sont proposées cette année, assure RMC Sport. Le technicien aimerait s'entretenir directement avec le propriétaire Jim Ratcliffe pour voir - ou non - plus loin. »

Comme déjà évoqué ces derniers jours, l’ancien entraîneur du LOSC reproche à Julien Fournier ses manquements au cours du mercato hivernal. Le jeune Bilal Brahimi a par exemple été recruté au lieu d'un renfort d'expérience souhaité. Melvin Bard n'était pas non plus voulu par Galtier.

« Galtier veut des garanties, notamment sur le fait qu'Ineos est prêt à s'investir sérieusement dans le club, suffisamment pour que Nice vise à l'avenir les places qualificatives en Ligue des Champions, poursuit la radio sportive. » Pas la meilleure des préparations possibles avant la réception de l’ASSE demain lors de la 36e journée de L1 (19h).

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

LES PREMIÈRES PISTES ! 🔍

Loïc Perrin travaille déjà sur les arrivées et la nomination d'un nouvel entraîneur ! 🕵️‍♂️

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/w3Kf4Kwegi — But! Saint-Étienne (@ButASSE) May 3, 2022

Pour résumer Très déçu par la défaite en finale de la Coupe de France contre le FC Nantes samedi au Stade de France (0-1), Christophe Galtier entend désormais faire bouger les lignes dans les rangs de l’OGC Nice. Julien Fournier est visé.

Bastien Aubert

Rédacteur