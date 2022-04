ASSE, OGC Nice : Galtier prêt à donner un coup de pouce aux Verts, il annonce la couleur avant Bordeaux !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'OGC Nice va arbitrer la lutte pour le maintien lors des deux prochaines journées de L1 avec la réception de l'ASSE, son ancien club, et pour commencer un déplacement aux Girondins ce dimanche. Et à une semaine de la finale de Coupe de France contre Nantes, pas question de laisser filer ce match pour le coach des Aiglons...

« Il faut l’emporter à Bordeaux »

« En aucun cas, il s’agit d’une répétition générale, a-t-il soutenu en conférence de presse. C’est un match très important pour nous. Je le considère comme une demi-finale. Nous sommes en course pour une qualification pour une Coupe d’Europe, pour la 3e place. Je l’ai dit rapidement à mes joueurs en début de semaine : ce match à Bordeaux est très important pour qu’on puisse se battre sur les deux tableaux. »

Et à lui d'ajouter : « J’ai éliminé dans ma réflexion qu’il y avait une finale samedi prochain. Nous avons la chance d’être en course, il faut la saisir. Il faut qu’on soit toujours dans la course avant les trois derniers matchs et pour cela, il faut l’emporter à Bordeaux. Comment les joueurs vont entendre ce message ? On aura la réponse dimanche. »

Laurent HESS

Rédacteur