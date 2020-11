OL - ASSE (2-1) : le nouveau pourfendeur n°1 des Verts les réhabilite après le derby

L’ASSE garde un épouvantable mal de crâne ce mardi matin. La défaite des Verts face à l’OL dimanche au Groupama Stadium (1-2) a été celle de trop puisqu’il s’agit du sixième revers de rang encaissé cette saison. Pourtant, tout n’est pas à jeter pour les hommes de Claude Puel.

Malgré ce résultat négatif, qui rejette le club ligérien à la 15e place du classement de L1 (10 points), les commentaires des observateurs sont tous positifs à l’égard des Stéphanois. Si Bixente Lizarazu croit désormais plus au projet de Puel, Patrick Guillou a lui aussi envoyé des ondes enfin positives à ceux qu’il prend plaisir à égratigner en raison de leurs dernières piètres prestations.

« Nos Verts ont perdu avec classe »

« On avait quitté une équipe médiocre, on la retrouve généreuse, délicieuse et envoûtante, assure l’ancien défenseur de l’ASSE dans Le Progrès. Elle nous a offert une magnifique prestation. Bonne dans le harcèlement, efficace dans le contre-effort, intéressante dans la volonté de jouer haut, remarquable dans la volonté de défendre en avançant et de réduire la distance face à son adversaire direct. Sérieuse dans la notion de bloc, mobilisée à la perte du ballon et concernée dans l’aide au porteur. Une équipe valeureuse qui ressemble à son Peuple Vert ! Nos Verts ont perdu avec classe. »