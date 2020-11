OL – ASSE (2-1) : Les joueurs stéphanois ne digèrent pas la provocation de Dubois !

Denis Bouanga qui rate son penalty, et Léo Dubois qui ne trouve rien de mieux à faire que de le chambrer, en lui riant au nez, dans la foulée : cette image scandalise les supporters de l'ASSE ce lundi, au lendemain de la défaite de leur équipe contre l'OL (1-2), lors du derby, à Décines.

Dubois s'en serait aussi pris à Neyou

Mais les supporters ne sont pas les seuls à s'indigner de la provocation du latéral de l'OL et de l'équipe de France. Selon Mohamed Toubache-Ter, c'est aussi le cas des joueurs de Claude Puel. "Les joueurs stéphanois sont furieux et attendent avec impatience le match retour. Furieux de l’attitude et des propos de Léo Dubois à l’endroit de Neyou : "Toi, personne te connaît."

"Le match retour risque d’être sportivement bouillant !!", annonce l'insider, qui révèle donc que l'ancien nantais aurait aussi manqué de respect envers Yvan Neyou...