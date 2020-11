OL – ASSE (2-1) : Lopes savoure et donne une leçon de derby à Claude Puel !

Claude Puel avait surpris son monde vendredi en expliquant qu'il attendait avant tout de son équipe qu'elle joue lors du derby, qu'elle prenne du plaisir, tordant le coup à l'idée qu'« un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne ». Le scénario du match, ce soir, laisserait presque à penser que les Verts ont écouté leur coach puisqu'ils ont bien joué, mais pas sûr que le goût de la défaite en soit moins amer...

« Il n'y a que le résultat qui compte »

Au micro de Téléfoot, Anthony Lopes était en tout cas ravi de la victoire de l'OL, comme on pouvait l'imaginer, et ce même si les Gones ont été hors sujet pendant une bonne heure. "L'essentiel dans un derby c'est le résultat, et pas d'être bons ou mauvais, a commenté le portier lyonnais. On a eu une première mi-temps difficile mais on a eu une belle réaction. L'essentiel est là. Il n'y a que le résultat qui compte. On va savourer tranquillement."

Un Lopes soulagé, aussi, après son CSC sur l'ouverture du score stéphanoise... "Ce but m'a fait mal, j'ai eu un mauvais réflexe. Mais derrière j'ai fait des arrêts. On s'est tous bien repris. On a montré notre force de caractère."