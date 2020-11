OL - ASSE (2-1) : beaucoup de situations, état d'esprit, potentiel... Puel veut retenir le positif

Déçu par le résultat, Claude Puel a tenu à féliciter ses joueurs malgré la défaite des Verts face à l'OL (2-1). Au micro de Téléfoot, le coach de l'ASSE a loué l'état d'esprit de ses ouailles : "J’attendais ce match. On a eu beaucup de situations. Il a manqué l’efficacité. Ce soir, on a beaucoup de regrets. On a su hausser notre niveau de jeu, avec des valeurs et un bon état d'esprit. On a produit de très bonnes choses. On devait le concrétiser au tableau d’affichage. On a eu plus de situations que les Lyonnais. On a eu beaucoup de problèmes dans notre effectif avec des blessures. C’est dommage de devoir arrêter le championnat pour les joutes internationales. J’espère le même investissement dans quinze jours."

Avant de poursuivre son analyse : "On a eu vingt minutes plus compliquées. On a été un peu moins présents. Des joueurs ont fatigué. Les Lyonnais ont trouvé des intervalles. Puis, on a repris notre marche en avant. Dans l’état d’esprit, le mental, on n’a rien lâché jusqu’à la fin du match avec ce pénalty. Il faudra mettre la même intensité pour le prochain match."

Désormais, Claude Puel veut maintenir le même niveau : "En début de saison, on a montré nos qualités. On est capables de bien jouer, d’être costauds. Il ne faut pas descendre en dessous d’un certain niveau. On est malheureux depuis certains temps avec des absents notamment en défense. On a eu une perte de confiance. On a montré de bonnes choses ce soir, on a du potentiel. Il faudra être en capacité de répéter cette performance."

Le coach de l'ASSE veut retenir le positif de ce match pour le futur : "On développe un groupe. On est dans la difficulté. On a joué avec des jeunes joueurs. Ils ont donné leur maximum. Il faut toujours analyser les choses. Quand on était au complet, on a montré nos capacités. Encore une fois, il y a un potentiel, de la qualité. Ce sont des moments compliqués, mais il faut faire plus pour aller de l’avant. Quand on voit le rendu ce soir, on est sur le bon chemin. Mais, bien sûr, on se doit de prendre des points."