OL-ASSE (2-1) : Moukoudi veut garder la tête haute

C'est au micro de la chaîne Téléfoot que le défenseur camerounais s'est exprimé. Alors que ses Verts menaient 1-0 à la pause, Moukoudi a finalement perdu le 121e derby en fin de rencontre en raison d'un doublé de son ancien partenaire au Havre, Tino Kadewere. Les Verts qui ont par ailleurs raté un pénalty en toute fin de match par Denis Bouanga.

"Le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre et ça a finalement basculé du côté lyonnais. Il s'est joué sur des détails. Nous avons fait un bon match dans l'ensemble, mais Il va tout de même falloir relever la tête après la trêve et repartir de plus belle. On garde la tête haute et on espère qu'on aura des résultats positifs dans les prochaines semaines."