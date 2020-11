OL - ASSE : banderole à l'Etrat, Moukoudi répond aux Magic Fans

C'est devenu au fil du temps une habitude. Qui, Covid-19 oblige, contraint les supporters à désormais s'exprimer au travers de banderoles. Mais comme le derby approche, les Magic Fans ont une fois encore rappelé aux joueurs de l'ASSE à quel point le duel à venir, dimanche soir à Lyon face à l'OL (21 heures), était crucial à leurs yeux.

Hors de question, pour eux, d'accepter une sixième défaite consécutive en Ligue 1. Surtout face à l'ennemi héréditaire qu'est le club lyonnais. Résultat, on peut lire depuis ce matin sur les grilles du centre d'entraînement des Verts : "Pas le droit à l'erreur, respectez nos couleurs." Interrogé à ce sujet, le défenseur camerounais Harold Moukoudi a tenu à dire ce qu'il en pensait.

"On s'est beaucoup parlé cette semaine. J'ai vu la banderole des supporters en arrivant. Ca nous donne de la motivation plus que de la pression. la banderole. La banderole nous donne un supplément d’âme. Ça donne envie de se battre pour le club. En ce qui me concerne, le derby est pour moi l'occasion de représenter fièrement les couleurs de l’ASSE, faire preuve d’honneur, de combativité."