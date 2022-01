OL – ASSE : Kolo fautif, Bakayoko confirme... les notes des Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

BERNARDONI (6,5)

Comme contre Lens (1-2), le nouveau gardien des Verts a sorti une belle prestation sans parvenir à éviter la défaite. Ses duels remportés devant Aouar (38e, 56e) et Kadewere (74e) ont permis à l'équipe de rester dans la partie, et d'éviter une note plus salée.



BAKAYOKO (6)

L'autre satisfaction de la soirée avec Bernardoni, c'est lui. Présent dans l'engagement, le jeune défenseur central a remporté beaucoup de duels. Un sauvetage devant Lukeba (89e). Il a fini avec des crampes et confirmé sa première prometteuse contre Lens. Une fraicheur bienvenue, bien que vaine.

KOLODZIEJCZAK (3)

Alors que les Lyonnais n'étaient pas du tout dangereux, il est venu stopper irrégulièrement Dembélé, provoquant le penalty de la victoire des Gones. Il s'est ressaisi par la suite mais le mal était fait. Malgré ses beaux discours, cette défaite est pour lui.

NADE (5,5)

Un sauvetage de la tête devant Paqueta (38e), une présence athlétique de chaque instant. Il a encore fait son match, n'hésitant pas à venir créer le surnombre. A chaque match, il ne démérite pas et montre qu'il mérite sa place.

MACON (3), puis KRASSO

Dans son couloir droit, Maçon a connu de grosses difficultés. Malmené par Aouar, il a laissé des boulevards dans son dos et a perdu beaucoup de ballons. Une calamité ! Dupraz a mis fin à son calvaire en le remplaçant à l'heure de jeu par KRASSO, peu en vue.

GOURNA (4), puis THIOUB

Averti pour avoir ceinturé Guimaraes (20e), Gourna n'a pas eu beaucoup d'impact dans l'entre jeu, si ce n'est en faisant ce qu'il sait faire de mieux depuis son arrivée chez les pros : des fautes. Remplacé par THIOUB, venu prendre le couloir droit. Où il ne pouvait pas faire pire que Maçon...

CAMARA (5)

Au cœur du combat, il n'a pas donné sa part au chien. C'est lui qui s'est procuré la seule occasion verte de la partie, avec ce coup de tête détourné par Lopes (42e). De l'abattage. Il semble retrouver un niveau correct.

YOUSSOUF (4,5), puis MOUEFFEK

Youssouf a livré un match assez neutre, avec de l'engagement mais des imprécisions dans ses transmissions, comme souvent. Remplacé par MOUEFFEK, qui a perdu un ballon dangereux dès son entrée en jeu (78e).

SILVA (5)

Le Brésilien a tenu son couloir correctement. Physiquement, l'enchaînement des matches semble lui faire du bien. Pour l'apport offensif par contre, il faudra repasser. Et comme l'équipe joue sans ailiers dans ce système à cinq défenseurs...

AOUCHICHE (3), puis SAKO (5)

Toujours aussi tendre, Aouchiche a encore déçu, incapable de peser un minimum sur la rencontre. Remplacé à la mi-temps par SAKO, qui n'a pas eu de mal à être plus consistant. Sans se montrer dangereux, toutefois, hormis sur une frappe lointaine qui a fini dans les nuages (72e).

NORDIN (3), puis DIEYE

Comme Aouchiche, Nordin n'a pas existé. Bien trop léger dans les duels, il n'a pu faire parler sa pointe de vitesse, dans cette composition de départ sans réel attaquant. Remplacé par DIEYE, tout aussi impuissant.

🎙 P. #Dupraz : « En 1ère mi-temps, on n'existe pas parce qu'on est crispés, le ballon ne sort pas des pieds, on fait tellement d'erreurs que ça nous pénalise, alors qu'en face c'est un petit Lyon, un lionceau. Je pensais qu'on était capables de faire mieux (…) »#OLASSE #ASSE pic.twitter.com/Gc5nC7bB6I — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) January 21, 2022