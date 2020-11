OL – ASSE : Payet, Galtier, Aulas... Janot lâche ses dossiers les plus mémorables sur le derby

Sur les coups de 21h, l'OL et l'ASSE vont se défier du côté du Groupama Stadium. Malgré l'absence de public, la suprématie régionale rend ce derby toujours aussi alléchant. Et ce ne sont pas les anciens, marqués par ces confrontations, qui diront le contraire. Dans les colonnes de l'Equipe, Jérémie Janot revient d'ailleurs sur ses souvenirs.

Avec un moment visiblement marquant, à savoir le 100e derby remporté à Gerland en 2010 (1-0). Ce jour-là, la performance de Dimitri Payet a visiblement estomaqué Janot. « La plus grosse performance, c'est celle de Dimitri Payet lors du 100e. Il a été extraordinaire de la première à la dernière minute. En plus de sauver deux fois sur ma ligne (…) Dim inscrit le coup-franc d'un hold-up phénoménal. Je lui ai juré : « Toi, je ne pourrai jamais rien te dire. Je pensais être le chat noir et tu m'as fait gagner un derby ». Surtout qu'on a quitté Gerland en restant leaders et en laissant l'OL relégable. Un moment rare. »

Galtier et Aulas, bataille de communicants

Ce 100e, derby particulièrement spécial aux yeux de Janot, lui permet aussi de se souvenir d'un moment fort partagé avec l'entraîneur actuel du LOSC, Christophe Galtier. « Dans le bus nous conduisant au 100e, « Galette » (Christophe Galtier) nous a passé en boucle une vidéo de Johan42, un supporter. Aussi forte qu'une causerie, elle nous a fait grimper aux rideaux. Puis, en passant devant le vestiaire des Lyonnais, on a vu des caisses de champagne. Ca nous a mis les boules. On s'est dit : « On ne va pas passer pour des c... les gars » ».

Enfin, dans la catégorie regrets, le gardien mythique de l'ASSE se souvient de la bataille de communication remportée par un certain Jean-Michel Aulas, alors que Janot prévoyait un très gros coup en 2006. « L'OL vient de se faire éliminer par l'AC Milan en quarts de finale de C1. Un joueur me glisse : « Jé, il faut que tu mettes un maillot du Milan ». Adidas, qui était l'équipementier du Milan, m'en confectionne un. Je ne sais pas comment, ça a fuité. Lyon a alors été bon en com'. Le président Aulas et Houllier ont prévenu que si je le mettais à Gerland et qu'il y avait des débordements et des blessés, j'en serais responsable. Je n'ai donc pas pu le porter. C'est dommage. Ca aurait été beau de voir la réaction des Lyonnais », glisse un Janot malicieux.