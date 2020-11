OL - ASSE : Qui ont-eté les 5 derniers héros stéphanois à Lyon ?

Kastendeuch tient sa revanche

Avant cette victoire face à l'OL (2-0), le 26 février 1993, il fallait remonter au 24 février 1985 pour trouver trace d'une victoire de l'ASSE en terres lyonnaises. Dans cette rencontre, Sylvain Kastendeuch double la marque sur pénalty (75e), après un but inscrit par Gérald Passi. Une revanche pour le défenseur central stéphanois, qui avait marqué contre son camp (80e) deux ans plus tôt, à domicile, offrant la victoire à l'OL (0-1). Il faudra ensuite fallu attendre 17 ans pour que les Verts l'emportent de nouveau à Lyon.

Payet, un coup-franc historique

Alors que l'ASSE n'avait plus gagné à Gerland depuis 1993, les hommes de Christophe Galtier mettent fin à cette malédiction en 2010. Pourtant, les Lyonnais d'un certain Claude Puel dominent tout au long de la rencontre, en attestent leurs 29 tirs tentés. Mais face à eux se dresse un Jérémie Janot des grands soirs, qui plus est bien aidé par ses montants. Les Stéphanois souffrent, mais ils vont finir par rafler la mise sur un chef d'oeuvre de Dimitri Payet. À la 75e minute, le Réunionnais trompe Hugo Lloris d'un splendide coup-franc qui vient se loger en pleine lucarne ! Héros d'un soir, Payet restera à jamais le buteur du 100e derby.

Et Gradel surgit !

Quatre ans après le 100e derby, les Verts s'imposent à nouveau à Gerland. Mevlut Erding ouvre le score, mais l'OL égalise grâce à Alexandre Lacazette peu avant la mi-temps. En seconde période, Erding est remplacé par le futur héros stéphanois de la soirée : Max-Alain Gradel. Sept minutes après son entrée en jeu, l'Ivoirien reprend le ballon repoussé par Anthony Lopes après un centre tendu de Renaud Cohade et l'expédie au fond des filets (74e). Un but qui vient refroidir le public de Gerland et réchauffer le cœur des Stéphanois.

Zouma buteur dans un derby à seulement 18 ans...

Huit jours après avoir remporté la finale de la Coupe de la Ligue face au Stade Rennais (1-0), le derby s'annonce décisif dans la course à la Ligue des champions. Les Verts surfent sur leur dynamique positive et ouvrent le score : sur un centre tendu de Yohan Mollo, Kurt Zouma, du haut de ses 18 ans, vient croiser sa tête au premier poteau pour tromper Anthony Lopes (29e). Yoann Gourcuff égalisera, les deux équipes se quittant dos à dos (1-1).

Debuchy arrache un nul

Écrasés (0-5) à l'aller, à Geoffroy-Guichard, pour la ''der'' d'Oscar Garcia, les Stéphanois se vengent en allant tenir les Gones en échec au Groupama (1-1). Tout avait pourtant mal commencé, Mariano se jouant de Loïc Perrin pour venir tromper Stéphane Ruffier. Mais les hommes de Jean-Louis Gasset égalisent à la 90e minute de jeu ! Sur un centre de Rémy Cabella, Mathieu Debuchy vient tromper Anthony Lopes d'un plat du pied. Les Verts freinent l'OL. Ils tiennent leur revanche.