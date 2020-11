OL – ASSE : Qui seront les joueurs clés du derby ?

Du côté de l'ASSE...

Jessy Moulin

À 34 ans, Jessy Moulin est pour la première fois de sa carrière titulaire dans les cages stéphanoises. Le Valentinois a encaissé 13 buts en 9 matches. Mais pour un grand nombre de supporters, sa responsabilité n'est pas forcément engagée sur les buts concédés. Moulin a déjà joué à deux reprises face au rival lyonnais. Son bilan : 2 victoires ! Profitant d'une blessure de Stéphane Ruffier, il avait été titulaire le 5 février 2017. Un derby remporté 2-0 à Geoffroy-Guichard. Pour la première de Puel sur le banc, face à l'Olympique lyonnais (1-0) le 6 octobre 2019, Moulin avait aussi gardé les buts en l'absence de Ruffier. Un bon présage ?

Romain Hamouma

Si Mathieu Debuchy est absent, Romain Hamouma sera le capitaine des Verts. Meilleur buteur stéphanois en ce début de saison, avec 3 réalisations, le n°21 est aussi celui qui se montre le plus combattif sur le front de l'attaque. Il a déjà marqué quatre fois contre l'OL.

Denis Bouanga

Denis Bouanga traverse actuellement une période compliquée, à l'image de son équipe. Le meilleur buteur de l'ASSE la saison dernière (12 réalisations toutes compétitions confondues) a été laissé sur le banc face à Montpellier (0-1) dimanche dernier... Sa méforme inquiète, mais quoi de mieux qu'un derby pour se relancer ?

Adil Aouchiche

Recrue phare du Mercato estival, Adil Aouchiche alterne le bon et le moins bon depuis le début de la saison. Malgré des qualités techniques évidentes, il a montré qu'il était encore un peu tendre dans les duels, et qu'il devait se remplir physiquement. Auteur de deux buts et une passe décisive, le Titi parisien (18 ans) était remplaçant pour la première fois de la saison le week-end dernier. Une façon pour Claude Puel de le titiller un peu avant le derby ?

Yvan Neyou

Yvan Neyou devrait lui aussi disputer son premier derby. Arrivé cet été en provenance de Braga, le Camerounais a tout de la bonne pioche. Le milieu défensif avait été étincelant lors de son entrée en jeu face au PSG (0-1), en Coupe de France. Il a derrière confirmé lors des premiers matches de Ligue 1, même s'il est moins performant depuis son retour de suspension et une blessure à l'épaule. À l'aise techniquement, capable de casser les lignes adverses, il va avoir un rôle prépondérant, dans l'entrejeu. Dans un secteur où l'OL est particulièrement bien fourni.

Du côté de l'OL...

Memphis Depay

Avec 5 buts et 3 passes décisives, Memphis Depay reste l'atout offensif numéro un des Lyonnais. Le Néerlandais semble avoir digéré son départ avorté au FC Barcelone cet été. Dangereux sur les coups de pied arrêtés, l'ancien mancunien fait partie des tous meilleurs joueurs de Ligue 1. Pour sa première année sous le maillot lyonnais en 2017, il avait inscrit le premier but lors de la lourde défaite de l'ASSE (0-5)...

Houssem Aouar

Lui aussi n'était pas loin de quitter l'Olympique Lyonnais durant ce Mercato estival, courtisé notamment par Manchester City et Arsenal, mais Houssem Aouar est finalement resté une saison de plus dans son club formateur. A son initiative. Sélectionné pour la première fois en équipe de France au début du mois d'octobre, le milieu de 22 ans reste un joueur incontournable dans le dispositif mis en place par Garcia. De par sa qualité technique et ses passes, il peut faire basculer une rencontre à lui tout seul. A surveiller de très près, forcément, pour les Verts.

Moussa Dembélé

Même s'il a perdu sa place de titulaire depuis quatre matches, et qu'il n'a toujours pas marqué cette saison, Moussa Dembélé aime bien affronter l'ASSE. L'avant-centre lyonnais avait inscrit un doublé la saison dernière lors du match aller (0-2). Et un an plus tôt, il était venu refroidir les travées de Geoffroy-Guichard, en offrant la victoire aux siens d'une tête puissante, en toute fin de rencontre (95e), sur une mauvaise relance de Stéphane Ruffier (2-1).

Thiago Mendes

Thiago Mendes a déçu la saison passée. Mais le milieu de terrain de 28 ans semble retrouver au fur et à mesure des matches le niveau qu'il avait à Lille. Le Brésilien a enchaîné face au LOSC (1-1) une quatrième titularisation consécutive. Contre son ancien club, il a une nouvelle fois réalisé une belle prestation, grattant de nombreux ballons au milieu de terrain, avec Lucas Paqueta, la nouvelle recrue brésilienne arrivée du Milan AC. Un duo qui pourrait se transformer en trio si Rudi Garcia aligne aussi Bruno Guimaraes. Avec Houssem Aouar, l'ancien marseillais est donc particulièrement bien outillé au milieu...

Karl Toko-Ekambi

Même s'il a été moins en vue dimanche dernier face au LOSC (1-1), c'est l'homme en forme côté lyonnais : 4 buts inscrits lors des trois dernières rencontres. Titulaire depuis l'entame du championnat, Karl Toko-Ekambi a toujours eu la confiance de Rudi Garcia. Arrivé la saison dernière en provenance de Villarreal, l'ancien angevin est devenu un maillon important de l'OL aux côtés de Memphis Depay, en attaque, où la recrue estivale Tino Kadewere, arrivé du Havre complète le trio d'attaque. Le Zimbabwéen réalise pour l'heure des débuts assez discrets (1 but en 8 matches).