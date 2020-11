OL - ASSE : se faire plaisir malgré Puel, le drôle de conseil d'un ancien Vert aux joueurs

Alors que se profile le grand derby, dimanche, tous les anciens joueurs de l'ASSE et de l'OL y vont de leur conseil ou de leur avis. L'intervention de Frédéric Piquionne qu'a recueillie Parlons Sports est intéressante à plus d'un titre. D'abord parce que l'ancien attaquant a évolué dans les deux clubs (2004-07 chez les Verts, 2008-09 chez les Gones), ensuite parce qu'il a connu Claude Puel lors de son année à Lyon et qu'il n'en garde visiblement pas un grand souvenir…

"Puel a une manière de coacher très froide"

"Le conseil que je peux donner c’est d’essayer de ne pas se mettre de pression et de ne pas jouer le match avant. C’est un peu ce que j’ai fait lors d’un match où je suis passé totalement à travers. Il faut aussi bien regarder ce que fait Lyon, être rigoureux et se lâcher tout simplement. Je pense que les joueurs de Sainté doivent se lâcher !"

"C’est vrai que Claude Puel a une manière de coacher très froide, très directive, mais ce sont les joueurs qui sont sur le terrain donc il faut que les jeunes arrivent à se faire plaisir. Les leaders que sont Jessy Moulin ou Denis Bouanga, même s’il n’a que 25 ans, doivent accompagner les plus inexpérimentés. Mais les jeunes joueurs de l’effectifs connaissent ce derby, c’est un match qui se joue aussi dans les catégories inférieures. Il faut prendre ce match avec beaucoup d’enthousiasme et de rigueur pour espérer faire un résultat."