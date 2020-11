OL – ASSE : un ancien des deux clubs livre les clés d'un derby réussi

Ancien joueur de l'OL puis de l'ASSE, François Clerc a disputé le derby rhodanien sous les deux maillots. Un match que le Bressan attend toujours avec impatience et dont il a longuement parlé sur France Bleu Saint-Etienne Loire ce samedi.

Même s'il déplore l'absence de public pour cause de huis-clos (« On a beau dire ce qu'on veut, ça ne sera pas le même match »), l'ex latéral droit a hâte d'être dimanche soir. Il est notamment revenu sur la préparation mentale pour cette rencontre si particulière.

« Les meilleurs souvenirs de derby, c'est quand on les gagne »

« Pour un joueur, le derby est un super match à jouer avec beaucoup d'adrénaline et beaucoup d'excitation. Ce sont souvent les deux rencontres que l'on coche tout de suite dans le calendrier. Ce sont des grands rendez-vous avec de l'émotion. En toute franchise, peu importe le côté, les meilleurs souvenirs de derby c'est quand on les gagne. La difficulté dans ce genre de match c'est lorsqu'il y a une défaite, ce n'est jamais une bonne soirée. Cela nous touche en tant que joueur, cela touche l'équipe, le club mais aussi l'environnement du club et donc forcément les supporters », a fait savoir François Clerc.

Pour le joueur, il y a aussi une petite part d'égoïsme sur ces rencontres : « Un derby c'est pour soi, on ne va pas se mentir, les joueurs jouent aussi pour eux, mais là vous représentez un club, on le sait, la rivalité est très forte. Ce sont deux des plus grands clubs français, il y a aussi un enjeu par rapport à ça, il y a une certaine fierté lorsqu'on l'emporte ».