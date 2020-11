OL - ASSE : victoires, défaites, records, les vrais chiffres du derby

Qui, un jour, aurait raisonnablement pu imaginer un derby se dérouler dans un stade vide ? Personne, bien entendu, et c'est ce qui va se produire, ce soir, à Lyon, en raison du coronavirus. On entendra donc les joueurs de l'OL et de l'ASSE échanger quelques amabilités, eux qui se doivent, pour leurs supporters, de gagner le duel tant attendu.

A ce propos, certaines fausses informations se sont invitées récemment sur les réseaux sociaux. Et notamment une qui laissait entendre que l'OL, en cas de succès ce soir, pourrait passer devant l'ASSE au nombre de victoires. Il n'en est rien. En effet, 120 derbies ont été disputés avant le match de cette 10e journée, dont, et c'est important de le souligner, 108 en Ligue 1.

L’OL s'est imposé à 43 reprises. L'ASSE, 44 fois. Il y eut enfin 33 matchs nuls. En revanche, et si l'on ne se fie qu'au championnat de première division, les Lyonnais sont déjà devant avec 38 succès, 31 pour l'ASSE et 39 matches nuls. Ultime précision, les Verts n'ont encore jamais gagné au Groupama Stadium. Trois défaites et un match nul.