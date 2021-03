ASSE, OL : Govou, une déclaration fait bondir les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

La rivalité fait rage sur le terrain... comme en dehors ! Dans le Progrès, Sindey Govou s'est exprimé sur un sujet très sensible : qui est le club le plus populaire entre l'ASSE et l'OL ? Bien évidemment, chaque supporter défend son camp... Pourtant, selon l'ex-attaquant des Gones, on assisterait actuellement à un changement de couleur.

Pour Govou, l'OL, petit à petit et grâce à ses succès, est en train de s'imposer comme le club référence dans la région : "La popularité, ça ne se décrète pas, ça ne s’achète pas, ça vient avec le temps, ça fait son chemin. L’OL devient un club populaire. Le temps joue pour lui, car toute une génération a grandi avec un OL archi-dominateur et arrive aujourd’hui à l’âge adulte. Je suis du Puy-en-Velay, tout le monde supporte l’OL; quand j’étais gamin, c’était les Verts." Évidemment, la déclaration ne devrait pas plaire du côté de Geoffroy-Guichard. De bonne guerre...