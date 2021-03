ASSE, OL : Garcia a séduit un Vert d’une façon spectaculaire

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Une belle anecdote. Dans le dernier So Foot, Mathieu Debuchy s'est livré. Le latéral gauche a dévoilé la plus belle causerie vécue dans sa longue carrière. Sans hésiter, le Vert a désigné un moment avec Rudi Garcia, qu'il a côtoyé au LOSC : "On était à quelques minutes de disputer la finale de la coupe de France. Là, Rudi nous a diffusé une vidéo de dix minutes à peu près."

Sur cet extrait, le coach de l'OL a subjugué les Dogues selon Debuchy : "C'était la première fois que je voyais un truc comme ça. Ça nous a cueillis : ce n'était pas la causerie traditionnelle. Sur cette vidéo, chaque joueur avait un message de l'un de ses proches, de sa famille, de ses enfants. Beaucoup ont pleuré, franchement, je n'étais pas loin. Je me souviens que l'on arrivait pas à croiser nos regards. De la pudeur peut-être, ce qui est certain, c'est que l'on était totalement absorbés."

Ce 14 mai 2011, cette causerie se finit d'une façon particulière : "Il y a eu des applaudissements dingues et le coach qui nous souhaite bon match. C'est une émotion qu'il faut savoir gérer. Il faut faire attention à ne pas sortir de son match que tu dois jouer. Moi, je sais que ça m'a motivé davantage. C'était le moment le plus important de notre carrière à l'époque. Nous n'étions pas encore champions. Pour ma part, ça a vraiment résonné en moi comme il fallait."

Debuchy a un seul regret concernant cette causerie de Garcia : "On a même pas eu le temps de le remercier. D'ailleurs, on n'a pas revu ces images. C'est la seule et unique fois que j'ai vécu ça. Ce moment, cette causerie, ça restera gravé dans ma carrière."