OM - ASSE (0-2) : Bouanga livre le secret du début de saison canon des Verts

L'ASSE s'est imposée hier à Marseille pour la première fois depuis 41 ans, un succès historique qui lui permet de s'installer en tête de la L1. L'équipe de Claude Puel est la seule à avoir fait un carton plein, avec 3 victoires lors des 3 premières journées. Et à Marseille, sa prestation a séduit. Ambitieux dans le jeu, agressifs à la perte du ballon, les Verts ont complètement étouffé des Marseillais qui n'ont sorti la tête de l'eau que l'espaces de quelques minutes en fin de première mi-temps et au retour des vestiaires, sans parvenir à tromper un Jessy Moulin toujours invaincu cette saison.

« On ne lâche rien »

Au micro de Téléfoot, Denis Bouanga, auteur du second but stéphanois sur un contre éclair mené avec Arnaud Nordin (3e passe décisive pour l'international Espoir), s'est réjouit de son efficacité retrouvée mais surtout de l'état d'esprit de son équipe. « C'est grâce au staff que je monte en puissance. J'essaie de mettre mes qualités au service du collectif. On a vraiment un état d'esprit, depuis le début, on ne lâche rien, on joue les uns pour les autres. Il ne faut pas qu'on change », a commenté l'attaquant. Et Jessy Moulin ne disait pas autrement. « On a produit beaucoup de jeu en première période, on aurait pu faire le break. Après les 20 dernières minutes ont été assez dures, mais quelle cohésion entre nous ! On est solidaires. C'est l'une de nos qualités. On a des jeunes qui ont le sens du devoir, on le voit à notre état d'esprit, notamment quand on marque. Tout ça, ça fait plaisir ! »