OM - ASSE (3-1) : Kolo buteur mais des Verts très pâles au Vélodrome... Les notes

Homme du match : Cengiz Ünder (8)

Note du match : 12/20

Green (4,5) : Le jeune portier anglais ne peut rien sur les deux premiers buts phocéens et se fait surprendre sur une frappe enroulée d'Ünder. Il a privé Dimitri Payet du 4-1 (83e).

Maçon (4) : Mis sous pression dans son couloir par la vitesse de l'américain Konrad de la Fuente puis face à Luis Henrique, l'ancien Dunkerquois a souffert. Frustré, il a écopé d'un carton jaune pour contestation (49e).

Moukoudi (4) : Sans réelle vis-à-vis avec un Dimitri Payet qui dézonnait, le Camerounais n'a pas franchement faire parler son impact physique. Match difficile pour lui.

Sow (4) : A l'instar de l'ancien Havrais, le jeune défenseur stéphanois a surtout mangé des vagues blanches toute la partie. C'est lui qui offre d'ailleurs le cuir à Ünder sur le 3-1.

Kolodziejczak (4) : Cengiz Ünder l'a mis au supplice dans son couloir gauche. « Kolo » a surtout sauvé son match en égalisation de la tête sur corner (32e). Insuffisant quand même.

Gourna-Douath (4) : Dans l'enfer d'un Vélodrome plein et face à un milieu phocéen largement dominateur, le jeune milieu de terrain (18 ans) a eu du mal à faire valoir ses qualités. Impressionné par le contexte, peut-être, pas encore au mieux de sa forme après avoir contracté le Covid durant la préparation, sûrement... Remplacé par Hamouma (58e), qui a manqué de vista sur une balle de 2-2 et sa tête sur un centre de Maçon.

Neyou (4) : On a toujours autant de mal à comprendre pourquoi Claude Puel l'aligne en pointe basse dans un 4-3-3 alors qu'il est la caution technique de l'équipe mais bon... Comme les autres, l'ancien de Braga était en dedans.

M.Camara (4) : Le « capi » n'a pas surnagé, étouffé par le pressing des Marseillais dans le cœur du jeu puis poussé milieu droit en deuxième période. Sanctionné d'un carton jaune pour avoir découpé Valentin Rongier (60e). A cédé sa place à Youssouf (85e).

Bouanga (5) : On l'a connu plus imprécis... Mais aussi davantage en réussite. Le Gabonais a eu le mérite de cadrer toutes ses tentatives mais il a buté à chaque fois sur Steve Mandanda (1e, 20e, 65e et 67e). Remplacé par le jeune Saban (71e).

Khazri (4) : Match compliqué pour le Tunisien qui s'est contenté des miettes face à la défense à trois Phocéennes. Comme souvent dans ce cas là, il a commis des fautes et pris un carton jaune (42e). Sorti tête basse remplacé par Krasso (70e).

Aouchiche (4,5) : S'il est quand même passeur décisif sur corner sur le 1-1, l'ancien Titi parisien n'a pas assez défendu aux yeux de Claude Puel qui l'a sacrifié à la pause pour réorganisation tactique. Remplacé par Nordin (4,5 , 46e), qui n'a pas été davantage à la fête dans le 4-4-2 même s'il a été le dernier à solliciter Steve Mandanda au bout du temps additionnel (90e+3).