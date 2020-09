OM - ASSE (0-2) : Jessy Moulin et Claude Puel décryptent la victoire des Verts

Au terme de la rencontre, l'entraîneur de l'ASSE, Claude Puel, et son gardien, Jessy Moulin, se sont exprimés au micro de la chaîne Téléfoot. En voici les principaux extraits.

Jessy Moulin : "On a bien entamé le match, on a réussi à marquer sur un temps fort. On a produit beaucoup de jeu en première période, on aurait pu faire le break. Plus dur ensuite pour nous. Les 20 dernières minutes ont été assez dures, mais quelle cohésion entre nous. Notre solidarité ? C'est l'une de nos qualités, oui. Mais on a aussi des jeunes qui ont le sens du devoir, on le voit à notre état d'esprit, notamment quand on marque. Ça donne un tel plaisir."

Claude Puel : "Ce succès, ça marque. Ça marquera. On a surtout montré qu'on était capables de faire de belles choses à l'extérieur. On aurait même pu faire le break, d'ailleurs. La sortie de Debuchy nous a fait du mal, comme celle de Charles Abi. Mais ça reste une vraie satisfaction. Un plan parfait ? On s'est adaptés en fonction des événements. Il s'est passé beaucoup de choses durant cette rencontre. Mais on est réalistes, avec une fraîcheur mentale, l'envie de ne pas concéder de but. Fofana ? Il a été énorme, avec son immense potentiel. Il est heureux de gagner à Marseille."

Puel donne des nouvelles de blessés

En conférence de presse, le coach de l'ASSE a poursuivi son analyse. « Je suis heureux pour cette bande. Elle donne tout et a été récompensée. On marque un super but, on a des situations pour mettre le deuxième et on ne le fait pas. En deuxième, on est chanceux de ne pas concéder l’égalisation mais on a aussi des situations, a-t-il ajouté. On est un peu en dents de scie à l’intérieur d’un match. Mais c’est très bien d’accompagner cette équipe en ayant gagné nos trois premiers matches, a-t-il poursuivi toujours aussi fier. Le retour de bâton viendra très vite s’il y a une tendance à l’euphorie. Mais pour le moment, je ne pense pas, c’est un groupe qui travaille beaucoup. »​

Concernant la sortie sur blessure de Mathieu Debuchy, Puel a indiqué un « problème aux ischios. » Quant à Charles Abi, touché au genou, il passera des examens.