OM, ASSE : un énorme pied-de-nez de Sampaoli à Puel ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Le régime sec commence à porter ses fruits à l’ASSE. Courant mars, But! vous avait expliqué que le club forézien cherchait par tous les moyens à réduire sa masse salariale pour atténuer les méfaits de la crise sanitaire qui dure depuis plus d’un an maintenant.

Les négociations ont débuté et Claude Puel vient de consentir un effort colossal pour aider les Verts à se refaire la cerise. D’après Peuple Vert, le coach de l’ASSE a bel et bien décidé de réduire ses émoluments de 25% de son salaire brut « sur les quatre derniers mois de la saison, récupérable au 30 juin 2022, s’il est toujours au club », comme le précisait L’Équipe la semaine dernière.

Sampaoli n'a jamais autant gagné qu'à l'OM !

Jean-François Soucasse, directeur général de l’ASSE depuis début janvier, en aurait fait de même afin de soulager les finances stéphanoises. A contrario, on ne peut pas dire que l’OM soit englué dans cette même ligne de négociations par le bas. Selon Sportune, Jorge Sampaoli nage dans la fortune sur la Canebière. Avec un salaire de 3,6M€ brut par saison, le technicien argentin possède à l’OM le salaire le plus élevé depuis le début de sa carrière d’entraîneur !