PSG - ASSE (1-0) : le SMS des Mbappé qui a retapé Loïc Perrin

Voir Loïc Perrin finir sa carrière sur un fait de jeu aussi éloigné de sa personnalité a fait mal à tous les vrais amoureux du football. Le 24 juillet dernier, en finale de la Coupe de France (0-1), l’ancien capitaine emblématique de l'ASSE a écopé d’un carton rouge mérité après avoir taclé avec vigueur un Kylian Mbappé qui filait au but.

L’histoire a tourné au tragique quand l’attaquant du PSG est sorti en pleurant, laissant planer le doute sur sa participation au Final 8 en Ligue des champions. Grâce à sa mentalité de fer et quelques séances animées, le champion du monde a su inverser le cours de son karma en revenant prêter main forte au PSG à Lisbonne. Mais le mal était fait pour Perrin, qui a annoncé sa retraite dans l’intervalle en continuant de se faire tancer par les plus sensibles.

Le message des Mbappé a calmé tout le monde

Aujourd’hui, le mal est réparé car Perrin a pris le soin de ne pas prêter attention aux critiques s’abattant sur lui. Mieux, un message du père de Mbappé l’a réconforté et a calmé les critiques. « Je n’ai pas regardé les commentaires sur les réseaux car je savais que j’allais me faire assassiner. Mais bien sûr, on m’en a parlé, a-t-il déclaré dans Le Progrès. J’étais parti en vacances en famille, c’était le bon moment. Et puis ça s’est calmé quand Mbappé a repris et que son père m’a envoyé un message. J’ai fait un tacle, comme si ça n’arrivait qu’à moi… »