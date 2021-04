PSG - ASSE (3-2) : Camara partage le même sentiment que Puel

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face à Nîmes

Frustrés, déçus... Les Verts ont utilisé plusieurs qualificatifs pour exprimer leur sentiment après la défaite in extremis face au PSG (3-2). À l'image de Claude Puel, Camara estime que l'ASSE a été mal payée : "On est super déçu. Je pense qu’on avait mis les ingrédients en première pour essayer de leur faire mal en contre-attaque. C’était notre tactique. Après avoir mis le premier but on doit garder le score. On apprendra de ces erreurs."

Mais, le capitaine des Verts ne voulait pas tomber dans le pessimisme : "Paris était un test, il fallait y aller avec de l’envie et de l’ambition, ce qu’on a fait aujourd’hui. On est plus efficaces ces dernier temps. C’est un bon point."