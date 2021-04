PSG - ASSE (3-2) : frustré, Puel critique l'arbitrage

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Défait à la dernière minute par le PSG (3-2), l'ASSE était tout proche de faire un pas de plus vers le maintien. En conférence de presse, dans des propos relayés par France Bleu Saint-Étienne, Claude Puel était très frustré par le résultat.

L'homme fort des Verts était en colère après l'arbitrage : "Cela s’est joué sur des petits détails. Des fautes non sifflées sur la fin. Nous on n’est pas replacé. Y’a beaucoup de regrets et de frustration après un tel match."

Pour Puel, ses joueurs n'ont pas été payés de leurs efforts : "C’est dur pour les joueurs et l’entraîneur. On a réussi à leur faire mal. On encaisse trop vite l’égalisation. On revient au score et ça fait très mal de perdre à quelques secondes de la fin. On méritait au moins un point."

