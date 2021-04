PSG - ASSE (3-2) : les Verts ont lâché in extremis et ont rendu les supporters de l’OL fous !

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à l'AS Monaco

Le choc entre le PSG et l’ASSE a failli accouché d’une souris. Pendant 75 minutes, les champions de France ont buté sur une équipe stéphanoise bien en place... qui a même mené au score avant un doublé express de Kylian Mbappé dans le money time.

Non contents de repartir du Parc des Princes avec une défaite rageante dans les valises, les Verts avaient réussi à égaliser grâce à Romain Hamouma mais ce diable de Mauro Icardi a sauté plus haut que tout le monde pour placer une tête hors de portée d’Etienne Green dans les tout derniers instants (3-2).

« On a presque cru que les Verts allaient filer un coup de main à l’OL »

Devant de dénouement aussi fou qu'improbable, les supporters de l’ASSE ont nourri de gros regrets sur Twitter... bientôt rejoints par leurs rivaux de l’OL. Ces derniers ont longtemps cru que les Verts pourraient leur donner un coup de pouce dans la course au titre mais se sont finalement rendus à l’évidence. « On a presque cru que les Verts allaient filer un coup de main à l’OL. Presque », a ironisé le compte OL+.

On a presque cru que les verts allaient filer un coup de main à l'OL.

Presque. — OL+ (@OL__Plus) April 18, 2021

« ASSE, club définitivement ennemi de l'institution OL »

Le twittos Charly M. est encore tout retourné : « AS Saint-Etienne club ennemi de l'institution Olympique Lyonnais. Erratum : Saint-Etienne club voisin ami de l'institution Olympique Lyonnais. Erratum 2 : AS Saint-Etienne club définitivement ennemi de l'institution Olympique Lyonnais. » Ce n'est donc pas aujourd'hui encore que l'ASSE et l'OL en finiront de leur rivalité historique.