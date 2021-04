PSG - ASSE (3-2) : Mbappé veut égaler un record détenu par les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Auteur d'un doublé, Kylian Mbappé a été le grand artisan de la victoire, à la dernière minute, du PSG face à l'ASSE (3-2). À la fin de la rencontre, le champion du monde s'est exprimé au micro de Canal +.

Selon l'intéressé, le PSG a dans le viseur un record détenu par les Verts : "Le championnat c’est très important. On veut participer à l’histoire du club. Si on le remporte, ce sera le 10e titre de champion du club." Pour le moment, l'ASSE est la seule entité à avoir remporté dix championnats de France.

À la fin de son propos, Mbappé a donné son ressenti sur le match : "On s’est mis dans des problèmes tout seul. On n’a pas lâché. On veut gagner. On est des compétiteurs. Les gens pensent que c’est facile de gagner. On veut continuer à gagner. On doit gagner tous nos matches."