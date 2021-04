PSG - ASSE (3-2) : pour Bouanga, un défaut a coûté cher aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

L'ASSE était proche d'un exploit. Au Parc des Princes, face au PSG, les Verts ont cédé à la dernière minute (3-2). Pourtant, c'est Denis Bouanga qui avait ouvert la marque. Hamouma était parvenu à égaliser en fin de partie. Mais, après le doublé de Mbappé, c'est Icardi qui a délivré les Parisiens.

Pour Canal +, le Gabonais a donné son premier ressenti après l'accroc des siens : "Le match se joue sur des détails. On a eu des erreurs de concentration. On les paye aujourd’hui." Le talent des stars parisiennes (Mbappé et Di Maria) a fait la différence face au jeu collectif des hommes de Claude Puel.