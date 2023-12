PSG, ASSE : A Sunderland non plus Aouchiche n'y arrive pas

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Le site Peuple Vert profite de la trêve des confiseurs pour donner des nouvelles d'Adil Aouchiche. Et elles ne sont guère réjouissantes. Après ses deux saisons décevantes à l'ASSE (2 buts, 10 passes décisives en 77 matches), le milieu offensif avait été transparent la saison dernière à Lorient (11 matches, aucun but, aucune passe décisive). Aujourd'hui à Sunderland, il peine toujours autant à s'imposer.

En Championship, il joue 24 minutes par match en moyenne

"Ses débuts sous le maillot de Sunderland sont poussifs, note le site dédié aux Verts. Titularisé à 3 reprises sur 19 possibles, il a marqué 1 but et délivré 1 passe décisive. Ne prenant part qu'à 15 rencontres sur 19 possibles, il compte 437 minutes de jeu. En d'autres termes, il joue en moyenne 24 minutes par match depuis le début de saison." A 21 ans, Aouchiche demeure donc très loin des attentes placées en lui par Claude Puel à l'ASSE, il y a trois ans et demi...

