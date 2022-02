PSG - ASSE : Dupraz a un regret amusant après la défaite au Parc des Princes

Zapping But! Football Club ASSE : que penser du mercato des Verts

L'AS Saint-Etienne s'est logiquement inclinée ce dimanche sur la pelouse du Paris Saint-Germain (3-1), à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Kylian Mbappé a été le grand artisan de la victoire des Parisiens.

Une performance saluée par l'entraîneur des Verts, Pascal Dupraz. "Kylian Mbappé est exceptionnel. On le voit déclencher ses courses, et on ne peut que déplorer que ses défenseurs n'arrivent pas à le suivre. Aujourd'hui, c'est le talent du PSG qui nous fait repartir bredouille", a déclaré Pascal Dupraz en conférence de presse d'après-match avant de répondre avec humour lorsqu’il lui a été demandé s’il avait des regrets concernant l’issue de la rencontre. "Oui, que Mbappé et Neymar ne fassent pas une mi-temps pour nous."

💬 "On a perdu 3-1, on ne peut jamais être satisfait de ce résultat. Mais on part avec des regrets, ça situe notre performance ce soir."@CoachDupraz se veut réaliste mais optimiste après #PSGASSE (3-1) 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 26, 2022