PSG - ASSE : Paris plombé par l'Europe, une chance pour les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à l'AS Monaco

Retour à l'ordinaire pour le PSG. Et à cette Ligue 1 que le club de la capitale souhaite bien entendu acquérir une fois encore. Il faudra donc, dimanche, répondre présent face à une formation de l'ASSE qui reste sur deux succès consécutifs et qui, surtout, pourrait définitivement assurer son maintien dans l'élite.

Souci pour Mauricio Pochettino, et c'est souvent le cas, après les grands rendez-vous européens, son équipe est décimée. Et pas que pour es blessures. Le coach argentin devra se passer de Neymar, Leandro Paredes et Idrissa Gueye, tous suspendus. Sorti mardi soir face au Bayern Munich (0-1), en raison d’une gêne à une cuisse, Abdou Diallo sera, lui également forfait. Victime d'une lésion aux adducteurs, Marquinhos ratera aussi le rendez-vous avec les Verts.

Ultime interrogation, celle concernant Mauro Icardi, qui avait repris l’entraînement mais qui n’a pas été jugé apte au service pour réintégrer le groupe face au Bayern. Enfin, et c'est cette fois une bonne nouvelle pour le PSG, Layvin Kurzawa, Marco Verratti et Alessandro Florenzi peuvent postuler à une place de titulaire.