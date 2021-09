PSG : le clin d'oeil de l'ASSE à Mbappé avec Puel

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

"J'ai jamais toléré qu'on parle d'âge. J'ai toujours dis : si t'es bon tu joues, si t'es pas bon tu joues pas. Si t'es bon, t'es sur le terrain et t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais et tu regardes les autres. Moi tu me parles pas d'âge, tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là tu me parles jamais d'âge, tu me parles que de foot et de niveau", avait lâché Kylian Mbappé en 2018 lors du documentaire réalisé par l'émission "Intérieur Sport", qui était consacré au début de carrière de l'attaquant français.

Alors que cette déclaration est devenue célèbre, l'AS Saint-Etienne a fait un clin d'oeil trois ans après à la star du Paris Saint-Germain en souhaitant l'anniversaire de Claude Puel, qui a fêté ce jeudi ses 60 ans. Avec comme légende : "Lui parle pas d'âge", le club du Forez a posté une photo sur son compte Twitter de son entraîneur à l'entraînement où on le voit armer une demi-volée.