PSG, OL, OM, FC Nantes, ASSE : vers une sortie de crise pour les droits TV la semaine prochaine ?

Ce samedi, L'Equipe fait un point sur l'imbroglio autour des droits TV de la Ligue 1, qui a vu Canal+ se retirer du jeu alors que la chaîne cryptée était censée diffuser les deux meilleures affiches de chaque journée, en collaboration avec beIN. Du coup, le diffuseur qatari refuse de verser seul les plus de 200 M€ promis à la LFP et s'est mis sous la protection du tribunal de commerce. Lundi prochain, un verdict sera rendu dans une attaque de beIN contre Canal et, mercredi, ce sera au tour d'une plainte de la Ligue contre beIN d'être étudiée. Mais, au beau milieu de cette "guérilla", comme l'écrit L'Equipe, il existe un espoir…

« beIN s’imagine produire et diffuser les matches, sans régler l’échéance en attendant une sortie de crise. Une situation que Mediapro avait connue pendant plusieurs mois, la saison dernière, en se mettant également sous la protection du tribunal de commerce de Nanterre via une procédure de conciliation, avant de trouver un accord avec la LFP. Selon nos informations, l’administratrice judiciaire Hélène Bourbouloux a été choisie comme conciliatrice et une première réunion entre la Ligue, beIN Sports et Canal+ pourrait être organisée ces prochains jours. »

La une du journal L'Equipe de ce samedi 31 juillet > https://t.co/HXhINC2WuT pic.twitter.com/gWFGVCj7hq — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 30, 2021