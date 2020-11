PSG, OM, ASSE, OL, FC Nantes, Stade Rennais : Canal+ prêt à prendre la suite de Mediapro !

Hier sur RMC, Jean-Pierre Caillot et Waldemar Kita, présidents du Stade de Reims et du FC Nantes, ont fait le point sur la situation des droits TV de la Ligue 1. Mediapro n'étant pas en mesure d'honorer les termes du contrat signé avec la LFP, réclamant même une ristourne, les dirigeants du football français cherchent une façon de sortir de la crise. Kita milite par exemple pour un retour de Canal+ dans le paysage audiovisuel de la L1. Visiblement, il a été entendu.

Canal+ a encore des doutes

En effet, le site de RMC annonce ce soir que Canal+ négocie actuellement avec la Ligue pour une reprise des droits TV. La chaîne cryptée n'aurait pas digéré d'avoir perdu l'affiche du dimanche soir et il s'agirait d'un argument de poids dans les négociations. Mediapro serait prêt à lâcher tout ou partie de ses droits et souhaiterait qu'un accord intervienne le plus rapidement possible. Les clubs de L1 comme la LFP sont évidemment du même avis, eux qui ont besoin de l'argent des télévisions pour boucler leur budget.

Un bémol toutefois pour le moment : "Malgré l'empressement des présidents de Ligue 1 et de Ligue 2, Canal+ a des doutes sur le calendrier et veut connaître tous les éléments de la situation juridique avant d'avancer ses pions", peut-on lire sur le site de RMC. En bref, si une belle avancée a été observée, le dossier est encore loin d'être bouclé !