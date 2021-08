PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes : le litige Canal - beIN - LFP tranché jeudi

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le grand n'importe quoi continue ! Vendredi, la Ligue 1 2021/22 débute par l'affiche Monaco-Nantes, celle-là même (mais inversée) qui avait lancé le football sur Canal+ en 1984. A l'époque, c'était tout nouveau, tout beau, le mariage s'annonçait somptueux. Trente-sept ans plus tard, le tribunal de commerce de Nanterre devra prononcer le divorce. Et il le fera jeudi, veille de l'ouverture du championnat…

Aujourd'hui, tout le monde attaque tout le monde. La Ligue a attaqué beIN, qui s'est placé sous la protection du tribunal de commerce pour ne pas avoir à payer les 332 M€ du fameux lot 3. La chaîne qatarie a à son tour attaqué Canal+, à qui elle avait sous-traité ce lot et qui s'est désengagé. Elle a été épaulée dans sa démarche par la LFP… Le jour du verdict, soit ce jeudi 5 août, beIN est censé signer un chèque de 56 M€ en guise de première échéance du fameux lot 3. Et, pour rappel, on ne sait donc toujours pas qui diffusera Troyes-PSG samedi à 20h et Metz-Lille dimanche à 17h. Du grand n'importe quoi, on vous dit !

