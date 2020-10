PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens : huis clos, emprunts pour lutter contre la crise Mediapro… il y a du nouveau !

L'intervention d'Emmanuel Macron à 20h était très attendue. Et elle n'a pas déçu. Le Président de la République a annoncé qu'un couvre-feu était mis en place chaque jour de 21h à 6h du matin pour les quatre prochaines semaines, au moins, dans les huit métropoles les plus touchées de France. Cela concerne Lyon, Marseille, Lille, Montpellier, Saint-Etienne, Grenoble, Rouen, Toulouse plus la région parisienne. Si l'on pouvait craindre qu'il n'y ait plus de matches dans ces villes, le gouvernement a rassuré : les rencontres de L1 et de L2 pourront bien avoir lieu mais à huis clos.

Un CA de la LFP pour valider l'emprunt

Ça n'a pas été la seule grosse information de la soirée. Dans la foulée, L'Equipe a révélé qu'un conseil d'administration de la Ligue devait avoir lieu demain matin à 10h30 par vidéo conférence. Le but étant de valider l'emprunt destiné à payer les deux versements que Mediapro n'a pas ou ne va pas honorer (le premier, de 172 M€, était attendu le 5 octobre, un second est prévu le 5 décembre).

Vu la situation financière de l'ensemble des clubs professionnels depuis le début de la pandémie, le vote pour l'emprunt ne sera qu'une formalité mais il est obligatoire. Une assemblée générale aura lieu dans la foulée pour valider l'opération.