PSG, OM, OL, FC Nantes, Stade Rennais : commet Canal+ et beIN mettent la pression à la LFP

Hier, Nîmes-OM a été diffusé sur Téléfoot. Mais le prochain match des Phocéens sera-t-il visible sur la chaîne Mediapro. Il est possible que non. En effet, Canal+ et beIN continuent de négocier avec la LFP pour reprendre les droits TV du championnat de France que leur concurrent sino-ibérique ne peut pas honorer. Et selon L'Equipe, ils ont de sacrés atouts pour faire pencher la balance de leur côté et à leurs conditions.

Canal+ et beIN n'ont pas besoin de la L1

« En cas de rupture à court terme du contrat de Mediapro, ils se seraient accordés pour dénoncer leur contrat commun tout en gardant une alliance forte sur la distribution. Canal+ n’aimerait en effet pas se voir bloquée par le coût de ses deux matches à 330 M€ et laisser ainsi l’opportunité à beIN d’avoir notamment les moyens de rafler le lot premium des affiches du dimanche soir. Mais une chose est sûre : ni Canal+ ni beIN Sports, toujours dans un souci de rentabilité, n’aurait, chacun de son côté, la volonté d’être diffuseur exclusif de la L1. Ils devraient secrètement se mettre d’accord sur une forme de répartition… »

« Et, en attendant, Canal qui a évalué dès 2018 le coût total de la Ligue 1 à 650 M€, pourrait rappeler à la Ligue que son alliance avec beIn lui permettra de proposer, la saison prochaine, une offre regroupant l’Euro de foot, la Premier League, la Ligue des champions et les autres championnats européens (Liga, Serie A, Bundesliga) si beIN parvient à les renouveler. Une pression supplémentaire lors d’éventuelles négociations… »