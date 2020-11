ASSE : Puel a bien crevé l'abcès avec ses cadres, le LOSC pourrait le payer cher

Dans un chaudron déserté, en raison de la crise sanitaire, l'ASSE jouera très gros face au LOSC, de Christophe Galtier. Après sept défaites de rang en Ligue 1, les Verts ont besoin de points. Après un bon début de saison, les ouailles de Claude Puel ont chuté au classement (16e) et les dernières prestations ont été très inquiétantes.

Décidé à faire évoluer les choses et à réagir, Claude Puel a pris le problème à bras-le-corps. Selon Mohamed Bouhasfi, journaliste chez RMC, le boss des Verts a poussé un coup de gueule pour réveiller ses cadres et son effectif : "Claude Puel a réuni ses cadres en fin de semaine à l’Etrat. Objectif de ce moment : crever l’abcès, voir comment l’ASSE peut réagir face à Lille. Se dire les choses clairement afin d’avoir une réaction et éviter que Saint Étienne glisse dans la zone de relégation. Réponse ce soir."

Ce dimanche soir, le défi sera grand pour les Stéphanois. Les Dogues sont en pleine confiance et peuvent remonter à la place de dauphin du PSG, en cas de victoire. Depuis le début de la saison, le LOSC est l'équipe la plus en vue en Ligue 1. Mais, désormais, l'ASSE n'a plus le choix et Puel a usé un ultime levier : l'électrochoc. Une victoire pourrait relancer le club du Forez, complètement à l'arrêt.